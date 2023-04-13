В Госдуме предложили сделать понедельник после Пасхи выходным днем

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Депутаты от фракции ЛДПР предложили сделать следующий день после Пасхи выходным. Об этом сообщает RT со ссылкой на законопроект, имеющийся в их распоряжении.

— Законопроектом предлагается закрепить в статье 112 ТК России обязанность правительства Российской Федерации при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением, ежегодно приходящимся на воскресный день, — говорится в пояснительной записке.

Один из авторов законопроекта — замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов — пояснил, что принятие данного законопроекта станет свидетельством признания государством и обществом особой роли православия в истории страны.

По мнению заслуженного юриста России Ивана Соловьева, введение выходного дня после Пасхи может стать поводов для таких же просьб со стороны представителей других религий, так как Россия является многоконфессиональной страной, пишет RT.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что депутаты от «Новых людей» внесли в палату законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно. Политик отметил, что предлагается перенос четырех дней с конца новогодних праздников на май, чтобы выходные дни длились с 1-е по 9-е число месяца.