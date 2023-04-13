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Мединский: Школьникам необходимо объяснить неизбежность начала спецоперации

Полина Пашкина
Общество
Мединский: Школьникам необходимо объяснить неизбежность начала спецоперации
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российским школьникам следует объяснить, что начало специальной военной операции (СВО) на Украине было неизбежно. Такое мнение в четверг, 13 апреля, выразил бывший министр культуры, помощник президента России Владимир Мединский.

По его словам, историю начали использовать в политических целях. Именно поэтому школьникам необходимо разъяснять различные нюансы.

— С точки зрения науки правильнее идти до вчерашнего дня. Все, что произошло сегодня и закончилось, уже является частью исторического пространства. Поэтому пусть это будет в разделе «Новейшая история». И СВО будет, и все, что успеет попасть в учебник, в нем окажется, — сообщил Мединский в интервью РБК.

Экс-министр культуры выразил мнение, что на Украине конструируют фантазийную параллельную реальность и пытаются перепрограммировать историю. По его словам, это не имеет никакого отношения к науке.

В декабре 2022 года стало известно, что Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории. По предварительным прогнозам, его написание может занять год.

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