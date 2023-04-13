Кулеба призвал НАТО превратить Черное море во внутренние воды альянса

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Черное море должно быть демилитаризовано и в будущем стать внутренними водами Североатлантического альянса. Об этом в четверг, 13 апреля, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

— Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское, — в море НАТО... Мы призываем к демилитаризации Черного моря, — сказал он.

Кулеба выразил сожаление, что у Запада нет последовательной стратегии в отношении Черного моря. Глава украинского МИД добавил, что Киев намерен установить свой контроль над вошедшими в состав России регионами, передает ФАН.

Утром 14 марта беспилотник MQ-9 Reaper упал в международных водах Черного моря. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, какие данные Россия может извлечь из обломков аппарата.

По его словам, MQ-9 — многоцелевой летательный аппарат, который может заниматься разведкой и радиоэлектронной борьбой, а также наносить удары различными ракетами, в том числе «воздух — воздух» и «воздух — земля».