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Мощный взрыв прогремел в Мелитополе

Лейла Алиева

Сюжет: 

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Мощный взрыв прогремел в Мелитополе
Фото: shutterstock

Мощный и объемный взрыв прогремел в Мелитополе. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Около 11:44 в городе прозвучал громкий объемный взрыв. Сохраняйте спокойствие, — написал он в своем Telegram-канале.

Причиной взрыва стала работа ПВО, которой удалось сбить украинский беспилотник.

В городе Запорожье все больше нарастает недовольство киевским режимом, заявил Владимир Рогов. По его словам, в украинских отрядах территориальной обороны все больше случаев неповиновения властям.

В начале марта ракета украинской ПВО упала на многоэтажный дом в Запорожье. Спасатели достали из-под завалов тела трех погибших, еще три человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Спасти удалось 11 человек, среди которых оказалась беременная женщина, также 17 человек эвакуировали. Ракета обрушила в многоэтажном доме три этажа, повредив десять квартир.

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