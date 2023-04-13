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Приметы и советы

Акция «Электровесна» пройдет в трех столичных районных центрах

Полина Пашкина
Город
Акция «Электровесна» пройдет в трех столичных районных центрах
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В предстоящие выходные — субботу, 15 апреля, и воскресенье, 16 апреля — в трех районных центрах Москвы «Место встречи» проведут акцию «Электровесна». Она состоится в районах Бибирево, Новогиреево и Северное Измайлово.

Акцию организуют совместно с экоцентром «Сборка», который принимает старые вещи и технику на дальнейшую переработку.

Точки сбора откроют в центрах «Место встречи» — «Будапешт» в Бибиреве, «Киргизия» в Новогирееве и «София» в Северном Измайлове. Горожане смогут сдать на переработку старую ненужную технику весом не более 30 килограммов (телефоны, микроволновые печи, телевизоры, утюги и другую) и провода, которые отправят на современные предприятия.

Пункты приема будут работать с субботы по воскресенье с 13:00 до 22:00. Они расположатся на первых этажах районных центров. На месте принесенные приборы проверят на наличие дефектов.

Также горожане смогут сдать в экобоксы батарейки для их правильной утилизации.

В случае если жители столицы желают избавиться от старой крупногабаритной техники, они могут воспользоваться сервисом «Вывоз ненужных вещей». За 2022 год благодаря ему утилизировали более 20 тысяч предметов.

Район Бибирево Район Новогиреево Москва Район Северное Измайлово
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