Акция «Электровесна» пройдет в трех столичных районных центрах

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В предстоящие выходные — субботу, 15 апреля, и воскресенье, 16 апреля — в трех районных центрах Москвы «Место встречи» проведут акцию «Электровесна». Она состоится в районах Бибирево, Новогиреево и Северное Измайлово.

Акцию организуют совместно с экоцентром «Сборка», который принимает старые вещи и технику на дальнейшую переработку.

Точки сбора откроют в центрах «Место встречи» — «Будапешт» в Бибиреве, «Киргизия» в Новогирееве и «София» в Северном Измайлове. Горожане смогут сдать на переработку старую ненужную технику весом не более 30 килограммов (телефоны, микроволновые печи, телевизоры, утюги и другую) и провода, которые отправят на современные предприятия.

Пункты приема будут работать с субботы по воскресенье с 13:00 до 22:00. Они расположатся на первых этажах районных центров. На месте принесенные приборы проверят на наличие дефектов.

Также горожане смогут сдать в экобоксы батарейки для их правильной утилизации.

В случае если жители столицы желают избавиться от старой крупногабаритной техники, они могут воспользоваться сервисом «Вывоз ненужных вещей». За 2022 год благодаря ему утилизировали более 20 тысяч предметов.