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Андрей Бочкарев рассказал о строительстве «сияющего» надземного перехода в ТиНАО

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев рассказал о строительстве «сияющего» надземного перехода в ТиНАО
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На территории поселения Сосенского в ТиНАО появится надземный пешеходный переход, который за счет специального покрытия будет сиять в солнечную погоду. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Согласован проект надземного пешеходного перехода в поселении Сосенском Новой Москвы. Сооружение высотой в два этажа и площадью 544 квадратных метра будет состоять из двух пролетных строений — металлических ферм с железобетонной плитой, — рассказал он.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, фасады сооружения сделают из объемной панели с узором из тонких линий. Переход полностью приспособят для передвижения маломобильных граждан.

Андрей Бочкарев рассказал о строительстве «сияющего» надземного перехода в ТиНАО Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Также стало известно о строительстве пешеходного перехода через пути МЦД-1 в столичном районе Беговой. В ходе работ специалисты реконструируют пешеходную зону со стороны Бумажного проезда, устроят пешеходные дорожки и площадки, а также восстановят тротуар на улице Бутырский Вал.

Строительство Новая Москва Андрей Бочкарев
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