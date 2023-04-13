Выработка серотонина: почему пироги с мясом делают человека счастливее

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Употребление пирогов с мясом делает человека счастливее, повышая уровень химических веществ в мозге, которые отвечают за хорошее самочувствие, пишет британский таблоид The Sun.

Большинство мясных блюд стимулируют центры удовольствия. В красном мясе содержится много триптофана — аминокислоты, которая нужна для выработки гормона счастья серотонина. Углеводы в хрустящей корочке также благотворно влияют на настроение.

— Это выигрышная комбинация. В красном мясе также много железа, что жизненно важно для здорового производства красных кровяных телец, — объяснил диетолог Роб Хобсон.

Курица и свинина тоже богаты триптофаном, полезным для хорошего сна, работы мозга и других органов. Поэтому любители пирогов с любым видом мяса получат пользу для организма. Главное — соблюдать меру. Другие источники аминокислоты — молоко, тунец, овсянка и орехи.

Американские диетологи Триста Бест и Лиза Ричардс назвали два лучших источника полезных углеводов, которые стоит включить в рацион на ежедневной основе. Они помогут оздоровить организм и сбросить лишние килограммы.