Глава Каширы объяснил громкие звуки в округе

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Громкие звуки, которые были слышны в городском округе Кашира, являются результатом перехода самолетов на сверхзвуковой режим. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил глава городского округа Кашира Николай Ханин.

— Некоторое время назад по всему округу были слышны несколько громких хлопков. Учитывая нынешнюю ситуацию, разделяю вашу обеспокоенность относительно услышанного, но спешу успокоить: нет никаких поводов для паники, — написал он в своем Telegram-канале.

Ханин отметил, что звуки связаны с переходом самолетов на сверхзвуковой режим. По его словам, авиация работает в штатном режиме. Кроме того, Ханин попросил жителей сохранять бдительность и спокойствие.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о громких хлопках в подмосковных Кашире и Ступине.

18 марта губернатор Севастополя успокоил жителей и информировал, что громкие звуки в городе распространялись в связи с проведением на полигоне учебной стрельбы, в том числе из гранатометов.

Аналогичный случай произошел в Армянске: советник главы Крыма Олег Крючков прокомментировал новость о взрывах в городе и отметил, что в регионе проходят учения по военной подготовке.