Мужчина напал с ножом на семейную пару в московском метро за отказ сфотографироваться
На станции метро на севере города мужчина пригрозил ножом молодой паре из-за того, что те отказались с ним фотографироваться. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 13 апреля.
По ее словам, инцидент произошел на станции «Войковская». К девушке подошел 27-летний пассажир и попросил ее сделать совместную фотографию. Пассажирка отказалась, что сильно разозлило мужчину. Он схватился за нож и начал угрожать ей и ее супругу убийством. Пара приняла эту угрозу в серьез и обратились в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».
Другая история с угрозами произошла в квартире жилого дома на западе Москвы. 38-летний мужчина избил своего 92-летнего деда, а когда за нарушителем приехала полиция, он пригрозил сотрудникам гранатой.