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Мужчина напал с ножом на семейную пару в московском метро за отказ сфотографироваться

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина напал с ножом на семейную пару в московском метро за отказ сфотографироваться
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, метро Войковская Карта всех событий

На станции метро на севере города мужчина пригрозил ножом молодой паре из-за того, что те отказались с ним фотографироваться. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 13 апреля.

По ее словам, инцидент произошел на станции «Войковская». К девушке подошел 27-летний пассажир и попросил ее сделать совместную фотографию. Пассажирка отказалась, что сильно разозлило мужчину. Он схватился за нож и начал угрожать ей и ее супругу убийством. Пара приняла эту угрозу в серьез и обратились в полицию.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Другая история с угрозами произошла в квартире жилого дома на западе Москвы. 38-летний мужчина избил своего 92-летнего деда, а когда за нарушителем приехала полиция, он пригрозил сотрудникам гранатой.

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