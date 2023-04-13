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«Нафтогаз»: Суд в Гааге обязал РФ заплатить пять миллиардов долларов за активы в Крыму

Никита Худяков

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«Нафтогаз»: Суд в Гааге обязал РФ заплатить пять миллиардов долларов за активы в Крыму
Фото: shutterstock

Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу Украины» пять миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Об этом в четверг, 13 апреля, заявил глава компании Алексей Чернышов.

— Команда «Нафтогаза» одержала победу на энергетическом фронте... Арбитражный трибунал обязал РФ компенсировать «Нафтогазу» убытки объемом в пять миллиардов долларов. Речь идет о последствиях захвата Россией наших активов в Крыму в 2014 году, — сказал он.

Чернышов отметил, что в случае отказа России от исполнения решения «Нафтогаз» получит право начать процесс признания решения и допуска к его принудительному исполнению на территории государств, где находятся активы РФ.

Суд в Гааге установил, что компенсация должна равняться справедливой рыночной стоимости активов до момента потери. Уточняется, что «Нафтогаз» требовал около 10 миллиардов долларов, передает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пообещал, что все здания в стране будут отстроены, руин не останется. В связи с этим он обратился с призывом направлять Киеву замороженные по всему миру активы России.

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