Андрей Бочкарев: Тоннельный путепровод на пересечении железнодорожных путей МЦД-3 готов на треть

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Строительство железнодорожного путепровода тоннельного типа поспособствует скорейшему запуску диаметрального маршрута МЦД-3 «Ленинградско-Казанский». Сейчас готовность объекта оценивается уже на треть. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Работы проходят в рамках реализации четвертого этапа возведения МЦД-3. Длина железнодорожного путепровода тоннельного типа составит 177,8 метра.

— Выполнение работ подразумевает переустройство железнодорожной инфраструктуры станции Москва-Пассажирская-Казанская. Сейчас строительная готовность объекта составляет порядка 30 процентов, — рассказал Андрей Бочкарев.

Благодаря путепроводу будет обеспечено движение поездов МЦД с интервалом 5-6 минут в часы пик. Он также повысит пропускную способность станции и уменьшит шумовое воздействие на расположенную вблизи жилую застройку.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что в настоящее время на объекте устраивают железобетонные стены и перекрытия тоннеля. Во втором квартале 2023 года специалисты запланировали поэтапное переключение главных путей на постоянное положение.

Андрей Бочкарев ранее сообщил, что на севере Москвы построят путепроводы, соединяющие улицы Валаамскую и Академика Королева, на пересечении железнодорожных путей Октябрьского направления МЖД и МЦД-1.