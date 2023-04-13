Генпрокуратура РФ инициировала проверку видео якобы убийства украинского военного

Фото: Пресс-служба Совфеда

Генеральная прокуратура Российской Федерации инициировала проверку появившегося в Сети видео якобы убийства украинского военного. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вечером 11 апреля в Telegram-каналах начали распространять видеоролик, на котором запечатлено обезглавливание военнослужащего. Предполагается, что кадры были сняты летом 2022 года.

— В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки. Ход и результаты проверки поставлены в Генпрокуратуре России на контроль, — говорится в сообщении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что кадры в социальных сетях с обезглавливанием военнослужащего ужасны, необходимо проверить их достоверность.