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Генпрокуратура РФ инициировала проверку видео якобы убийства украинского военного

Полина Долганова
Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Генпрокуратура РФ инициировала проверку видео якобы убийства украинского военного
Фото: Пресс-служба Совфеда

Генеральная прокуратура Российской Федерации инициировала проверку появившегося в Сети видео якобы убийства украинского военного. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вечером 11 апреля в Telegram-каналах начали распространять видеоролик, на котором запечатлено обезглавливание военнослужащего. Предполагается, что кадры были сняты летом 2022 года.

— В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки. Ход и результаты проверки поставлены в Генпрокуратуре России на контроль, — говорится в сообщении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что кадры в социальных сетях с обезглавливанием военнослужащего ужасны, необходимо проверить их достоверность.

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