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Минпросвещения совместно с Минобороны разработало концепцию подготовки к службе в армии

Лейла Алиева
Общество
Минпросвещения совместно с Минобороны разработало концепцию подготовки к службе в армии
Фото: Пресс-служба Госдумы

Минпросвещения России совместно с Минобороны и обществом «Знание» создало концепцию подготовки к службе в армии. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил глава российского Министерства просвещения Сергей Кравцов.

— Мы подготовили с Министерством обороны, с обществом «Знание», с Росмолодежью, Минобрнауки, Минкультуры целостную концепцию по подготовке к службе в армии. Отдельно сегодня и завтра с министрами мы обсудим, — приводит его слова ТАСС.

В конце декабря прошлого года Кравцов утвердил программу школьного образования, в которой появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности.

Также первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев сообщил, что Министерство просвещения подготовило методические рекомендации по проведению в школах киноуроков на исторические темы.

Помимо этого, в российскую школьную программу предложили включить уроки по беспилотной авиации. Уточняется, что такие занятия обеспечат кадровый суверенитет России в сфере авиации. По словам гендиректора «Аэронекста» Глеба Бабинцева, беспилотную авиацию можно включить в программу предмета «Технология».

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