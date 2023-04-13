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Бывший муж Бузовой Тарасов уехал на отдых с экс-супругом Бородиной Омаровым

Полина Пашкина
Общество
Бывший муж Бузовой Тарасов уехал на отдых с экс-супругом Бородиной Омаровым
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Неожиданный дружеский союз образовался между бывшими супругами телеведущих проекта «Дом-2» Ксении Бородиной и Ольги Бузовой. В совместное путешествие на Алтай вместе отправились предприниматель Курбан Омаров и футболист Дмитрий Тарасов со своими новыми пассиями. Об этом стало известно в четверг, 13 апреля.

Фотографию из совместной поездки опубликовал Омаров. На снимке запечатлены его избранница Валерия, Тарасов и его нынешняя супруга Анастасия Костенко.

— Мы прибыли на Алтай. Впереди незабываемая неделя, — подписал фотографию Омаров.

В комментариях к публикации в социальных сетях поклонники звезд выразили удивление. Они не ожидали подобного дружеского союза.

Почти сразу же после расставания с Бородиной Омаров начал встречаться со своей новой избранницей Валерией. Предположительно, пара уже узаконила свои отношения.

Анастасия Костенко стала третьей женой Дмитрия Тарасова. Долгое время ее критиковали за то, что она стала встречаться с футболистом, когда он расстался с Ольгой Бузовой. Многие называли девушку разлучницей. Недавно ее обвинили в том, что она не умеет поддерживать порядок в доме и «превращает все в хлам».

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