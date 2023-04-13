Штурмовые отряды «Вагнер» продолжают боевые действия по вытеснению ВСУ из Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Штурмовые отряды «Вагнер» продолжают боевые действия высокой интенсивности по вытеснению украинских войск из Артемовска. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— На Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» продолжают боевые действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов города Артемовска, — говорится в сообщении.

Также было уничтожено шесть беспилотников в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Червоная Диброва, Пшеничное Луганской народной республики, Волноваха и Кирилловка Донецкой народной республики. Кроме того, Киев потерял за сутки до 300 военнослужащих на Донецком направлении, передает Telegram-канал «Минобороны России».

9 апреля российские войска уничтожили хранилище с 70 тысячами тонн топлива в Запорожье, накопленного для обеспечения действий ВСУ. Также в Харьковской области был поражен командный пункт группировки украинских боевиков «Харьков». Кроме того, российские военные уничтожили 14 украинских беспилотников в районах ДНР и ЛНР.