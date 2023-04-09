Минобороны: В Запорожье уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива

Фото: Минобороны РФ

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили хранилище с 70 тысячами тонн топлива, накопленного для обеспечения действий ВСУ. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— В районе города Запорожье высокоточным ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива, накопленного для обеспечения действий группировки ВСУ в Донбассе, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Харьковской области был поражен командный пункт группировки украинских боевиков «Харьков». Также российские военные уничтожили 14 украинских беспилотников в районах ДНР и ЛНР, передает Telegram-канал «Минобороны России».

5 апреля российские войска группировки «Центр» сорвали контрнаступление Вооруженных сил Украины в районе Северска в Донецкой народной республике. Кроме того, российские силы поразили подразделения ВСУ в двух населенных пунктах ДНР. В результате были уничтожены более 80 бойцов, гаубица Д-30, боевая бронированная машина и два автомобиля.

4 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российскими ударами по военным объектам Украины было нарушено производство ряда образцов вооружения.