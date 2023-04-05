Минобороны: Российские силы сорвали контратаку ВСУ в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российские войска группировки «Центр» сорвали контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду, 5 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» сорвана контратака противника в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики, — сказал он.

Кроме того, российские силы поразили подразделения ВСУ в двух населенных пунктах ДНР. В результате были уничтожены более 80 военных, гаубица Д-30, боевая бронированная машина и два автомобиля, передает Telegram-канал «Минобороны России».

3 апреля сообщалось, что воздушно-десантные войска впервые в истории получили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», их применят в зоне спецоперации на Украине.

Аналитик AP Барри Хэнтон выразил мнение, что западные страны закончат поддерживать украинские войска, если те не смогут улучшить свое положение посредством уже выданного им оружия. Журналист считает, что для дальнейшей поддержки Киеву нужно скорее начать контрнаступление.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят смысла в том, чтобы передавать Украине разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, так как у них нет шансов перед российской системой ПВО.