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Российскими ударами по военным объектам Украины было нарушено производство ряда образцов вооружения. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

— Наносим высокоточные удары по украинским военным объектам. В результате нарушено производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом, — приводит его слова РИА Новости.

25 марта армия РФ на Северском направлении поразила самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши. Кроме того, российские солдаты ликвидировали наблюдательный пункт и огневую позицию противника в виде орудия и минометного расчета из состава 81-й бригады украинских войск.

Также в районе города Ольговка Херсонской области российские военные нанесли удар по скоплению украинской военной техники. Потери противника составили 12 единиц автомобильной техники, 23 погибших военных ВСУ, 12 раненых.

24 марта солдаты национальной армии уничтожили ангар с беспилотными летательными аппаратами украинских бандформирований. Также российские военные поразили склад боеприпасов подразделений наемников «Иностранный легион». Он располагался в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.