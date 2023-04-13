Die Welt: Еврокомиссия определила невозможность передачи активов ЦБ РФ Украине

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Эксперты Еврокомиссии (ЕК) пришли к мнению, что с юридической точки зрения нельзя просто так передать активы Центробанка России Украине. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на неопубликованный документ ЕК.

Юристы отметили, что для этого есть политическая воля, но также есть и правовые барьеры, которые очень высоки.

Таким образом, эксперты ЕК решили, что замороженные резервы нельзя использовать. Если они будут переданы, то однажды их все равно придется вернуть, передает ТАСС.

Вместо того, чтобы отнимать замороженные активы Центробанка РФ, в ЕК предложили инвестировать их в европейские гособлигации. Процент от них можно будет выплачивать Киеву. По оценке ЕК, доходность от этого составит 2,6 процента в год.

При этом юристы пока не ответили на вопрос о том, что делать, если вложенные средства будут утрачены.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом направлять Киеву замороженные по всему миру активы России. Он обосновал это тем, что полученные средства инвестируют в восстановление страны.