Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Die Welt: Еврокомиссия определила невозможность передачи активов ЦБ РФ Украине

Полина Пашкина
Экономика
Die Welt: Еврокомиссия определила невозможность передачи активов ЦБ РФ Украине
Фото: Вечерняя Москва

Эксперты Еврокомиссии (ЕК) пришли к мнению, что с юридической точки зрения нельзя просто так передать активы Центробанка России Украине. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на неопубликованный документ ЕК.

Юристы отметили, что для этого есть политическая воля, но также есть и правовые барьеры, которые очень высоки.

Таким образом, эксперты ЕК решили, что замороженные резервы нельзя использовать. Если они будут переданы, то однажды их все равно придется вернуть, передает ТАСС.

Вместо того, чтобы отнимать замороженные активы Центробанка РФ, в ЕК предложили инвестировать их в европейские гособлигации. Процент от них можно будет выплачивать Киеву. По оценке ЕК, доходность от этого составит 2,6 процента в год.

При этом юристы пока не ответили на вопрос о том, что делать, если вложенные средства будут утрачены.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом направлять Киеву замороженные по всему миру активы России. Он обосновал это тем, что полученные средства инвестируют в восстановление страны.

Украина Еврокомиссия (ЕК) ЦБ РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Все мнения
О проекте