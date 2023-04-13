Москвичей пригласили принять участие в конкурсе управленцев «Лидеры России»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Жителей Москвы пригласили принять участие в пятом юбилейном конкурсе управленцев «Лидеры России». Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В рамках конкурса участникам проведут комплексную оценку профессиональных компетенций. По ее итогам управленцы получат индивидуальный план развития.

— В новом сезоне конкурса участникам предоставят еще больше возможностей для личного роста. Например, первые рекомендации по улучшению своих навыков и стиля управления они получат уже после заполнения анкеты конкурсанта, — приводит слова Комиссарова официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, мероприятие позволит участникам познакомиться с руководителями крупных компаний. Они войдут в сообщество лучших управленцев страны и получат оценки от профессиональных экспертов.

Стать участниками конкурса смогут все желающие в возрасте до 55 лет, которые обладают управленческим опытом от двух лет.

Заявки на конкурс «Лидеры России» подали уже более 40 тысяч человек.