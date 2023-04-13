Путин обсудил с Мутко вопрос о введении льгот на покупку вторичного жилья

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с главой «Дом.РФ» Виталием Мутко вопрос льготного приобретения квартир на вторичном рынке. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Если все-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого? Все-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли, — уточнил глава государства.

Мутко пояснил, что цены на вторичном рынке меньше, чем на первичном. Именно поэтому такое жилье среди граждан РФ предпочтительнее для покупки, передает официальный сайт Кремля.

Банк России с 30 мая прекратит стимулировать ипотечные кредиты, ставки по которым существенно ниже рыночных. Это будет сделано для снижения рисков всех участников рынка недвижимости.

По итогам февраля 2023 года средняя ставка по ипотеке в России составила 8,05 процента годовых. Также подскочил средний срок, на который выдается ипотечный кредит. В прошлом месяце он вырос на 2,6 месяца и достиг рекордных 287,5 месяца, или 23 года и 11,5 месяца.