Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин обсудил с Мутко вопрос о введении льгот на покупку вторичного жилья

Евгений Белоусов
Общество
Путин обсудил с Мутко вопрос о введении льгот на покупку вторичного жилья
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с главой «Дом.РФ» Виталием Мутко вопрос льготного приобретения квартир на вторичном рынке. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Если все-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого? Все-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли, — уточнил глава государства.

Мутко пояснил, что цены на вторичном рынке меньше, чем на первичном. Именно поэтому такое жилье среди граждан РФ предпочтительнее для покупки, передает официальный сайт Кремля.

Банк России с 30 мая прекратит стимулировать ипотечные кредиты, ставки по которым существенно ниже рыночных. Это будет сделано для снижения рисков всех участников рынка недвижимости.

По итогам февраля 2023 года средняя ставка по ипотеке в России составила 8,05 процента годовых. Также подскочил средний срок, на который выдается ипотечный кредит. В прошлом месяце он вырос на 2,6 месяца и достиг рекордных 287,5 месяца, или 23 года и 11,5 месяца.

Жилье Виталий Мутко Владимир Путин Льготы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Все мнения
О проекте