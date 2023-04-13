«Я обеспокоен»: Байден прокомментировал утечку данных из Пентагона

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Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность из-за недавней утечки документов Пентагона. Об этом он рассказал в четверг, 13 апреля, во время визита в Ирландию.

— Я обеспокоен, что это случилось. Но ничего злободневного, из того, что я знаю, — заявил он.

Президент США также отметил, что сейчас идет полномасштабное расследование по линии разведсообщества и американского министерства юстиции. Байден пообещал, что скоро расследование установит причину утечки данных, передает РИА Новости.

Пентагон проводит активное расследование утечки данных. Западные СМИ уже назвали произошедшее ударом по США и их союзникам. Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт, разбирались в материале «Вечерней Москвы».

Однако секретные сведения не очень оберегает и сам Джо Байден. Вокруг него недавно разразился огромный скандал. «Сонный Джо» хранил секретные документы в гараже своего дома. В связи с этим американская генпрокуратура уже начала специальное расследование. Чем грозит Байдену «гаражный кейс» и как это повлияет на его второй срок, разбирались в материале «ВМ».