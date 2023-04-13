Антинаркотическая комиссия Москвы опубликовала доклад о наркоситуации в 2022 году

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Антинаркотическая комиссия Москвы представила доклад о результатах мониторинга наркоситуации в городе в 2022 году. Согласно данным Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения, смертность горожан от отравления наркотическими средствами и психотропными веществами в 2022 году снизилась на 9,2 процента по сравнению с 2021 годом.

В докладе уточняется, что основная доля в числе указанных летальных исходов, как и в 2021 году приходилась на смерти от потребления опия — 95,1 процента.

По разработанной методике и порядку осуществления мониторинга с учетом критериев оценки развития наркоситуации в России, утвержденным Государственным антинаркотическим комитетом, наркоситуация в Москве оценивается как «сложная».

В разрезе административных округов столицы наивысший показатель — «предкризисное» состояние наркоситуации — определили в Северо-Западном и Зеленоградском АО. В Юго-Западном АО его оценивают как «нейтральное».

В докладе предложили с целью улучшения наркоситуации в Москве оперативно реагировать на факты поступления в незаконный оборот наркотических средств и пресекать каналы их поставок, повысить мотивацию потребителей к прохождению лечения от зависимости и принять дополнительные меры по снижению уровня криминогенности наркомании среди несовершеннолетних.

Рост числа летальных исходов от опия случился в 2021 году. Если в 2020 году количество таких случаев составило 52,9 процента, то в 2021 году — уже 90,8 процента.