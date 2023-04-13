Медведев оценил работу столичного пункта отбора на военную службу по контракту

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, улица Яблочкова, 5с1 Карта всех событий

Заместитель председателя Мосгордумы, журналист Андрей Медведев посетил пункт отбора на военную службу по контракту в столице. Об этом стало известно в четверг, 13 апреля.

— Впечатления — самые положительные, потому что как обычно мы представляли себе, что такое отбор на контрактную военную службу: то есть это какой-то военкомат, где сидит бабушка, которая бумажную картотеку перебирает. На самом деле впервые за много лет мы видим все-таки цивилизованную историю, — поделился депутат.

По словам Медведева, сейчас в центре можно буквально за один час получить все необходимые сведения, а само ожидание стало очень комфортным. Врачи в пункте имеют полный доступ к ЕМИАС, что также ускоряет все процессы.

Депутат добавил, что подобный опыт столицы вскоре будет распространен и на остальные города страны. Это поможет тем, кто не попал под частичную мобилизацию и не смог заключить контракт, но хотел бы стать добровольцем, передает агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. Он открылся по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.