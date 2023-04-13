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Депутат МГД Козлов: Строительство депо «Столбово» даст новые векторы развития поселений ТиНАО

Полина Пашкина
Город
Депутат МГД Козлов: Строительство депо «Столбово» даст новые векторы развития поселений ТиНАО
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Строительство электродепо «Столбово», которое будет предназначено для обслуживания Сокольнической и Троицкой линий столичного метрополитена, даст новые направления развития поселений Новой Москвы. Такое мнение выразил в четверг, 13 апреля, депутат Мосгордумы Александр Козлов.

По его словам, хорошая транспортная инфраструктура позволяет развивать территории и делать их привлекательнее для приобретения жилья, старта бизнеса.

— В то же время создание инфраструктуры для обслуживания метрополитена привлекает новые кадры. Это дает людям перспективу и понимание, где работать и на что рассчитывать, — рассказал Козлов в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Ввод в эксплуатацию электродепо «Столбово» позволит создать в Москве 1,4 тысячи рабочих мест, отметил депутат Мосгордумы. Трудоустроиться смогут представители рабочих профессий, административный персонал, инженерные кадры.

Александр Козлов заключил, что создание рабочих мест за пределами центра города позволит сократить маятниковую миграцию и положительно повлиять на настроения жителей столицы.

На стройплощадке электродепо «Столбово» (проектное название — «Саларьево») в настоящее время завершаются работы подготовительного периода.

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