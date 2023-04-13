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Международный союз триатлона допустил российских спортсменов к соревнованиям

Евгений Жуков
Спорт
Международный союз триатлона допустил российских спортсменов к соревнованиям
Фото: ALEXANDR KAZAKOV

Международный союз триатлона World Triathlon решил допустить к участию в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе всемирной организации.

Таким образом, данный союз последовал рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и разрешил атлетам из упомянутых государств выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Также к работе на спортивных мероприятиях будут допускаться официальные лица из России и Белоруссии, говорится на сайте World Triathlon.

28 марта глава МОК Томас Бах опубликовал перечень условий, по которым российским и белорусским спортсменам можно будет принимать участие в международных соревнованиях. Например, один из пунктов гласит, что граждане смогут состязаться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что позиция МОК о возможном допуске россиян к соревнованиям является пока что «сотрясанием воздуха».

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