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Экс-разведчик США Риттер предупредил об опасности третьей мировой войны

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-разведчик США Риттер предупредил об опасности третьей мировой войны
Фото: shutterstock

Планы украинского лидера Владимира Зеленского втянуть НАТО в военный конфликт с Россией могут обернуться началом третьей мировой войны. Такое мнение высказал в четверг, 13 апреля, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

— США придется атаковать Россию, а если НАТО начнет бомбардировки, то это уже будет начало третьей мировой войны, — заявил он в интервью YouTube-каналу Tour of Duty.

Риттер добавил, что план Зеленского состоит в том, чтобы вынудить НАТО усилить поддержку Киева, без которой ВСУ вряд ли продержатся до конца лета 2023 года.

Накануне польское агентство PAP, ссылаясь на высокопоставленного представителя ЕС, сообщило, что руководство Франции заблокировало решение Европейского союза о финансировании поставок боеприпасов для украинской армии.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что страны Европы смогут поставлять Украине оружие не более девяти месяцев, так как их запасы почти на исходе. По его словам, после распада СССР европейские государства стали уделять меньше внимания своему оборонному комплексу.

Украина Третья мировая война Россия США НАТО
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