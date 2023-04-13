Собянин и Мантуров дали старт серийному производству первых российских электрогрузовиков

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в четверг, 13 апреля, открыли три высокотехнологичных производства в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва».

— Сегодня открываются три высокотехнологичных предприятия: первое производство, по сути дела, в стране грузовых электромобилей; производство лазерного оборудования и лазеров; и телекоммуникационное оборудование, которое нужно для сотовых операторов, вообще для промышленности страны — очень важное производство, — заявил мэр.

Собянин добавил, что технополис «Москва» и в целом промышленность города уже обрели устойчивую динамику развития благодаря общим усилиям бизнеса. Также важную роль сыграла поддержка министерства промышленности и торговли РФ, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне Собянин заявил, что на сегодняшний день в столице работает порядка 40 предприятий ракетно-космической промышленности, которые успешно занимаются разработкой новых технологий для отрасли. Так, около 20 предприятий ОЭЗ «Технополис «Москва» производят продукцию для космической отрасли.

14 марта в особой экономической зоне «Технополис «Москва» начали производство лазерных станков. Власти города собираются вложить в проект около 230 миллионов рублей и за год увеличить объем выпуска продукции в 20 раз.