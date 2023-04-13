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Минцифры России подготовило проект указа о цифровом паспорте. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 13 апреля, на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект министерства приравнивает предъявление гражданином сведений в электронном виде из выданных госорганами документов через приложение «Госуслуги». Предусмотрено также добровольное предъявление сведений с использованием мобильного приложения портала, говорится в документе.

В конце 2022 года министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что принятие поправок к российскому законодательству о биометрических данных отвечает на запрос общества. Глава ведомства добавил, что настало то время, когда использование биометрии необходимо упорядочить.

Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. По новым нормам повестки будут рассылать через госуслуги. При этом граждане должны будут самостоятельно приходить в военкоматы после объявления призыва.