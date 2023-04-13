Лейтенанта полиции наградят за спасение провалившегося под лед жителя Подмосковья

Фото: Пресс-центр МВД России

Московская область, городской округ Люберцы, дачный посёлок Красково, Новокрасковский карьер Карта всех событий

Люберецкого участкового, лейтенанта полиции Никиту Ларцева, наградят за спасение человека, провалившегося под лед в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 13 апреля.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в марте 2023 года в Новокрасковском карьере в поселке Красково. Мужчина гулял по льду и провалился, после чего начал тонуть. Очевидцы позвонили в дежурную часть.

Прибывший на место в составе наряда полиции Ларцев выяснил у двух граждан на берегу водоема, откуда шли крики о помощи, и отправился на выручку пострадавшему, вооружившись длинной веткой. Пострадавший находился в 30 метрах от берега, он едва держался за край льдины. Участковый осторожно подобрался ближе и протянул мужчине ветку, после чего вытащил потерпевшего из воды. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.

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Решением главы МВД России генерала полиции Владимира Колокольцева лейтенант Никита Ларцев будет награжден ведомственной медалью «За смелость во имя спасения».

Другую награду выдали школьнику Федору Симоненко из Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз вручил подростку медаль «За отвагу» за спасение детей во время атаки диверсантов на мирное поселение.