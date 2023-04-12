Богомаз наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика Федора

Фото: Пресс-служба Совфеда

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил медаль «За отвагу» школьнику Федору Симоненко, который спас детей во время атаки диверсантов в начале марта. Об этом стало известно в среду, 12 апреля.

— Федор, поздравляем с заслуженной наградой, ты наш юный герой! Брянщина гордится тобой, — заявил губернатор во время награждения.

Награждение школьника прошло на мероприятии «Герои среди нас» во Дворце детского и юношеского творчества, передает РИА Новости.

Также 10-летнего Федора Симоненко наградил медалью «За отвагу» президент России Владимир Путин. Мальчика представили к награде за то, что 2 марта во время обстрела гражданского автомобиля группой диверсантов он смог вывести двух маленьких детей и помог им спрятаться.

Во время атаки Федор оказался ранен. Позже он рассказал об инциденте. По его словам, он заметил ранение, только когда зашел со спасенными детьми за дом. Позднее мальчика прооперировали, а уже 15 марта он был выписан из больницы.

2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».