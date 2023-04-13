Звезда хорроров Миа Гот присоединилась к перезапуску кинокомикса «Блэйд»

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Американская звезда фильмов ужасов Миа Гот присоединилась к актерскому составу перезапуска кинокомикса о вампирах «Блэйд». Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает Deadline.

Неизвестно, какую именно роль отвели для Гот, так как представители актрисы комментариев по этому поводу не дают. Студия Marvel, снимающая картину, также не раскрывает никаких подробностей о фильме.

Главную роль в грядущем фильме сыграет оскароносный Махершала Али, а режиссером станет Ян Деманж. Выпуск картины запланирован на осень 2024 года, передает Deadline.

Блэйд — герой комиксов Marvel. Он сражается против вампиров, являясь в то же время метисом человека и вампира. Первая кинофраншиза, основанная на вселенной Блэйда, была снята в период с 1998 по 2004 годы.

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