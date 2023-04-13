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Причастных к терактам в Запорожской области диверсантов задержали в Мелитополе

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Причастных к терактам в Запорожской области диверсантов задержали в Мелитополе
Фото: shutterstock

В Мелитополе задержали троих украинских диверсантов, причастных к терактам в Запорожской области. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

По его словам, мужчины 26, 30 и 49 лет входили в диверсионно-разведывательные группы Украины. Злоумышленники осуществили подрыв железной дороги в регионе, а также готовились к покушению на сотрудников администрации и железнодорожной станции.

Во время задержания у диверсантов обнаружили и изъяли взрывчатые вещества и комплектующие к взрывным устройствам.

— Благодарен правоохранительным органам за четкую и слаженную работу. Троим преступникам грозят тюремные сроки, вплоть до пожизненного, — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

3 апреля в результате взрыва автомобиля в Мелитополе пострадал бывший глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев.

В городе Запорожье все больше нарастает недовольство киевским режимом, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в украинских отрядах территориальной обороны все больше случаев неповиновения властям.

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