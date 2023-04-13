Президент Бразилии призвал отказаться от доллара в мировой торговле

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время своего рабочего визита в Китай призвал развивающиеся страны отказаться от доллара в международной торговле в пользу их собственных валют. Об этом в четверг, 13 апреля, написала газета Financial Times.

Лула да Силва обратился к группе стран БРИКС, членами которой, помимо упомянутых государств, являются Россия, Индия и Южно-Африканская Республика, с призывом положить конец доминированию доллара и разработать собственную альтернативную валюту для использования в торговле.

Президент Бразилии, выступая в Новом банке развития, созданном странами — членами БРИКС в Шанхае, обратился к аудитории с вопросом о том, кто назначил американскую национальную валюту главной «после отмены золотого стандарта», говорится в статье.

На фоне банковского кризиса в США вновь начались разговоры о дедолларизации мировой экономики. Между тем американская валюта по-прежнему удерживает глобальное лидерство. Однако так будет не вечно. Когда доллар потеряет свои позиции, кто первым от него откажется и какая валюта придет на его место — в материале «Вечерней Москвы».