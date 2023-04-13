Бактерии и вирусы: почему опасно пить воду из-под крана

Фото: Пресс-служба компании «БАРЬЕР»

Многие знают, что употребление сырой воды из крана может нанести вред здоровью, однако не все до конца понимают, чем может быть опасна вода из источников централизованного водоснабжения и какие примеси в ней могут содержаться. О последних исследованиях состояния питьевой воды в РФ, а также о последствиях регулярного употребления такой воды рассказала Мария Кулешова, эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды «БАРЬЕР».

Состояние питьевой воды на территории РФ

По данным доклада Роспотребнадзора за 2021 год, качество воды из источников централизованного водоснабжения ухудшилось в 32 субъектах РФ. Территорией риска по санитарно-химическим показателям в 2021 году признаны республики Калмыкия, Карелия и Дагестан, Смоленская и Новгородская области, Еврейская автономная область, Курганская область и Республика Мордовия.

Регулярные превышения гигиенических нормативов регистрировались в воде центрального водоснабжения в Волгоградской, Вологодской, Московской, Новгородской областях и Республике Карелия.

Чем опасна сырая вода из крана

Безопасность воды зависит от региона и степени изношенности водопроводных труб. Какими бы современными ни были станции водоочистки, в квартиру вода поступает по трубам. На их стенках осаждается железо и частички ржавчины, могут накапливаться бактерии.

Кроме того, любая вода из-под крана содержит около 0,3 мг/л активного хлора.

Скорее всего, один стакан воды из домашнего крана не принесет непоправимого вреда здоровью. Однако регулярное и продолжительное потребление такой воды может привести к различным заболеваниям.

Так, соли металлов имеют свойство накапливаться в организме — это может привести к развитию мочекаменной болезни. Частицы ржавчины вызывают различные дисфункции в работе пищеварительного тракта.

Активный хлор вызывает неприятный запах воды, а при кипячении он может образовывать хлорорганические соединения, которые могут приводить к онкологическим заболеваниям. Микробное загрязнение питьевой воды может стать причиной токсикоинфекции. При этом в ней могут встречаться несколько типов болезнетворных микроорганизмов:

бактерии — возбудители холеры, сальмонеллеза, легионеллеза, шигеллеза;

вирусы — возбудители гепатитов А и Е, кишечных инфекций (энтеровирусы, норовирусы и ротавирусы);

простейшие паразиты — возбудители лямблиоза и дизентерии.

Риск определяется степенью заразности микроба, концентрацией его содержания и состоянием здоровья человека. Например, 31 процент людей заразится ротавирусной инфекцией, даже если в выпитой воде будет всего одна вирусная частица.

Как оценить воду у себя дома и сделать ее безопасной

Если вы заметили посторонний привкус, цвет или запах воды, а также если ваш чайник регулярно покрывается накипью и ржавчиной — вода однозначно нуждается в дополнительной очистке.

Лучший способ оценить состояние воды у себя дома — сделать лабораторный анализ. Для этого можно выбрать любую аккредитованную лабораторию. Также такую услугу предоставляют некоторые компании, производящие или продающие оборудование для очистки воды.

Результаты лабораторного анализа воды помогут в том числе в выборе наиболее эффективного варианта очистки. Специалисты изучат состояние воды и подберут необходимое оборудование. Например, для обезжелезивания очень жесткой воды может подойти проточный фильтр из нескольких картриджей, каждый из которых выполняет свою ступень очистки. А вот с удалением микробных загрязнений и даже вирусов лучше справится система обратного осмоса, которая способна задерживать самые маленькие частицы. На рынке существует множество вариантов под разные данные исходной воды, особенности квартиры и размеры бюджета, а специалисты помогут выбрать оптимальное оборудование под любую ситуацию.