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Крупный пожар произошел на Симферопольском шоссе в Подмосковье

Евгений Белоусов
Происшествия
Крупный пожар произошел на Симферопольском шоссе в Подмосковье
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Крупный пожар начался на Симферопольском шоссе в Подмосковье. Об этом стало известно в четверг, 13 апреля.

По информации Москва 24, огонь приближается к автомобильной заправочной станции. Пожар попал на видео, на кадрах видно, насколько больше пламя разгорается недалеко от АЗС.

Еще один пожар произошел недавно в здании фермерского рынка в Химках. Он находится на Новокуркинском шоссе, 14а. Уточняется, что загорелось деревянно-щитовое строение площадью 5000 квадратных метров, рядом расположена АЗС.

12 апреля пожар произошел в городском округе Серпухов в нежилом здании, используемом в качестве склада. Здание расположено на улице Пролетарская, дом 134. Площадь горения составила две тысячи квадратных метров.

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