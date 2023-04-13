«Назовем это вызовом»: писательница Мишина отомстила Тодоренко за неуплату гонорара

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Молодая писательница Дарина Мишина несколько лет назад начала сотрудничать с российской телеведущей Региной Тодоренко, поскольку та мечтала о выпуске собственной детской книги. Однако блогерша решила обмануть автора.

Писательница узнала, что Тодоренко намерена присвоить все авторство себе. Между женщинами произошел конфликт. По словам Мишиной, телеведущая использовала ее труды и не заплатила ей за работу. Тодоренко в свою очередь обвинила писательницу в клевете.

С тех пор прошло несколько судебных заседаний, однако пламя конфликта так и не утихло. Теперь Мишина успела выпустить свою книгу раньше, чем Тодоренко.

— Скорее это мой ход в нашей долгой войне. Теперь буду ждать ее действий. Если задать «Регина-путешественница» в браузере, то моя книга идет третьей ссылкой. Регине это явно не понравится. Она в курсе, я ее оповестила. Назовем это вызовом, — передает слова девушки Starhit.

В ноябре прошлого года Регина Тодоренко назвала свою главную ошибку на пути к творческому успеху. По словам звезды, она постоянно старалась подтвердить свою значимость и гналась за признанием публики.