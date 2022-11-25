Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Тодоренко назвала свою главную ошибку на пути к успеху

Евгений Жуков
Общество
Тодоренко назвала свою главную ошибку на пути к успеху
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Телеведущая Регина Тодоренко назвала свою главную ошибку на пути к творческому успеху.

По словам звезды, она постоянно старалась подтвердить свою значимость и гналась за признанием публики. Однако со временем Тодоренко пришла к выводу о невозможности «нравиться всем», в особенности, когда человек вступает на путь медийного становления.

— Я очаровывалась и разочаровывалась, лишь потому что делала огромную ошибку — все время ожидала оценки и подтверждения своей значимости. Гонка за признанием была жуткая, — написала телеведущая в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что Регина Тодоренко не смогла поймать волну в новом сезоне телевизионного проекта «Ледниковый период».

От выпуска к выпуску ее выступления подвергались критике со стороны членов жюри. Знаменитость даже однажды не смогла справиться с эмоциями и расплакалась после оценок судей. На этот раз ей тоже досталось от заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

Кроме того, телеведущая недавно стала мамой, однако это не помешало ей вести активный образ жизни, принимая участие в различных проектах. Недавно ее коллега, телеведущая Роза Сябитова, посоветовала Тодоренко умерить пыл.

Шоу-бизнес Знаменитости Регина Тодоренко
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения