Тодоренко назвала свою главную ошибку на пути к успеху

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Телеведущая Регина Тодоренко назвала свою главную ошибку на пути к творческому успеху.

По словам звезды, она постоянно старалась подтвердить свою значимость и гналась за признанием публики. Однако со временем Тодоренко пришла к выводу о невозможности «нравиться всем», в особенности, когда человек вступает на путь медийного становления.

— Я очаровывалась и разочаровывалась, лишь потому что делала огромную ошибку — все время ожидала оценки и подтверждения своей значимости. Гонка за признанием была жуткая, — написала телеведущая в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что Регина Тодоренко не смогла поймать волну в новом сезоне телевизионного проекта «Ледниковый период».

От выпуска к выпуску ее выступления подвергались критике со стороны членов жюри. Знаменитость даже однажды не смогла справиться с эмоциями и расплакалась после оценок судей. На этот раз ей тоже досталось от заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

Кроме того, телеведущая недавно стала мамой, однако это не помешало ей вести активный образ жизни, принимая участие в различных проектах. Недавно ее коллега, телеведущая Роза Сябитова, посоветовала Тодоренко умерить пыл.