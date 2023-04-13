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Глава разведки Украины Буданов: ВСУ должны продемонстрировать Западу успешное наступление

Ирэна Колесова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава разведки Украины Буданов: ВСУ должны продемонстрировать Западу успешное наступление
Фото: Unsplash

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов выразил уверенность, что украинская армия в ближайшее время должна продемонстрировать Западу успех в наступлении на российские позиции. В противном случае, считает он, западные партнеры могут усомниться в целесообразности дальнейшей поддержки Киева.

— Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину. Успех этой наступательной операции крайне необходим, — сказал Буданов в беседе с ABC News.

Буданов уверен, что успешное контрнаступление сейчас необходимо не только киевским властям, но и западным странам.

Американская газета Washington Post писала, что изначально в Киеве планировали начать контрнаступление уже этой весной. Однако его пришлось перенести сразу по нескольким причинам. Это слишком медленные поставки Западом оружия, недостаточное количество боеприпасов у ВСУ, а также просто погодные условия, которые якобы могли помешать украинским военным.

В Соединенных Штатах Америки тем более не верят в успех ожидаемого контрнаступления Украины. Об этом ранее написало американское издание Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы разведки США. По оценкам американских разведчиков, украинская армия недостаточно укомплектована.

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