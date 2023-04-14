СМИ: Подозреваемый по делу Татарского сделал временную регистрацию во Владимире

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Гражданин Украины Юрий Денисов, которого подозревают в причастности к теракту в Петербурге, в прошлом году приезжал во Владимирскую область к отцу, где сделал себе временную регистрацию. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал его дядя и тезка Юрий Денисов.

— Он приехал где-то летом сюда, я даже его не видел. И он брата взял моего и сделал временную регистрацию... Они на три месяца ему регистрацию сделали, — рассказал мужчина.

По словам дяди подозреваемого, в поездке Денисова сопровождала некая женщина. Пара пробыла во Владимирской области ровно сутки, после чего уехала на автомобиле в неизвестном направлении. До этого Денисов бывал под Владимиром лет шесть назад, скорее всего, в попытках найти работу в России.

По словам собеседника агентства, отец Денисова скончался прошлой осенью. С тех пор его дом во Владимирской области пустует, там никто не живет.

Один из знакомых подозреваемого рассказал, что Юрий Денисов раньше работал в СБУ. Причем, по его словам, особенности его работы никогда не были секретом ни для соседей, ни для друзей. По данным ФСБ, Денисов по заданию украинских спецслужб прибыл в феврале 2023 года из Киева через Латвию в Москву, где собирал сведения об образе жизни военного корреспондента Владлена Татарского.

Теракт, о котором идет речь, произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По версии следствия, обвиняемая в убийстве военкора Дарья Трепова принесла бюст со взрывным устройством на его встречу с поклонниками. В результате взрыва журналист погиб, еще 42 человека пострадали.