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Подозреваемый в причастности к убийству Татарского украинец работал в СБУ

Евгений Белоусов
Происшествия
Подозреваемый в причастности к убийству Татарского украинец работал в СБУ
Фото: shutterstock

Гражданин Украины Юрий Денисов, подозреваемый в причастности к убийству военкора Владлена Татарского, раньше работал в СБУ. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил один из его знакомых.

— Он в СБУ работал, — сказал он.

Знакомый Денисова также заявил, что место его бывшей работы никогда не было секретом для соседей, передает РИА Новости.

По данным ФСБ, Денисов по заданию украинских спецслужб прибыл в феврале 2023 года из Киева через Латвию в Москву, где собирал сведения об образе жизни Татарского. Гражданин Украины снимал квартиру рядом с местом его проживания и приобрел автомобиль.

Теракт, о котором идет речь, произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По версии следствия, обвиняемая в убийстве военкора Дарья Трепова принесла бюст со взрывным устройством на его встречу с поклонниками. В результате взрыва журналист погиб, еще 42 человека пострадали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подозреваемую задержали. Во время допроса она частично признала свою вину, однако заявила, что не знала о том, что внутри бюста находится взрывчатка. О том, кто такая Дарья Трепова и как ей удалось совершить задуманное, — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Россия Терроризм Убийства
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