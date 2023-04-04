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Минздрав: В результате взрыва в Санкт-Петербурге за помощью обратилось 42 человека

Евгений Жуков
Происшествия
Минздрав: В результате взрыва в Санкт-Петербурге за помощью обратилось 42 человека
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Министерство здравоохранения России во вторник, 4 апреля, сообщило, что после теракта в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратилось 42 человека, в их числе трое несовершеннолетних.

В Минздраве уточнили, что 24 человека остаются в больницах, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших также трое несовершеннолетних, из них в медучреждении остается один, передает РИА Новости.

Взрыв произошел вечером 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В заведении проходило выступление военного корреспондента Владлена Татарского. По одной из версий, взрывчатка могла находиться в статуэтке, подаренной блогеру.

По версии НАК, преступление спланировали украинские спецслужбы. Что известно о погибшем — в материале «Вечерней Москвы».

Подозреваемой в причастности к убийству Татарского является 26-летняя Дарья Трепова. После совершения преступления она четыре часа каталась на такси по Санкт-Петербургу, чтобы запутать следы.

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