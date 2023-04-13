ФСБ установила соучастника убийства Татарского

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Убийство военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) готовил гражданин Украины Юрий Денисов, который посредством сервиса доставки через посредника передал Дарье Треповой взрывное устройство. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

— Установлено, что убийство Фомина вместе с Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Денисов Юрий 1987 года рождения, который посредством сервиса экспресс-доставки через посредника осуществил передачу ей в Москве взрывного устройства, закамуфлированного под гипсовый бюст военкора, — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, Денисов по заданию украинских спецслужб прибыл в феврале 2023 года из Киева через Латвию в Москву, где собирал сведения об образе жизни Татарского. Гражданин Украины снимал квартиру рядом с местом его проживания и приобрел автомобиль. После совершения теракта он покинул территорию России транзитом через Армению в Турцию, передает ТАСС.

Теракт, о котором идет речь, произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По версии следствия, Трепова принесла бюст со взрывным устройством на встречу поклонников с Татарским. В результате взрыва журналист погиб, еще 42 человека пострадали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подозреваемую задержали. Во время допроса она частично признала свою вину, однако заявила, что не знала о том, что внутри бюста находится взрывчатка. О том, кто такая Дарья Трепова и как ей удалось совершить задуманное, — в материале «Вечерней Москвы».