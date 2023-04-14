В МИД РФ не видят тенденций к смягчению визовой политики ЕС для россиян

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Москва не видит предпосылок для смягчения жесткой и деструктивной политики Евросоюза по визовым ограничениям для граждан России. Об этом заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

— Со своей стороны тенденций к смягчению деструктивной политики ЕС на данном направлении, к сожалению, не наблюдаем, — сказал Климов РИА Новости.

По словам дипломата, соглашение об упрощенном визовом режиме было принято еще в 2006 году. Причем, тогда облегчить процесс выдачи россиянам виз предложили именно представители ЕС.

Сегодня же ситуация кардинально изменилась. Многие европейские государства ограничили или вовсе запретили выдавать гражданам РФ шенгенские визы. Речь идет, в том числе, о Польше и всей Прибалтике, о Финляндии и Чехии. По словам Климова, никаких изменений в таком решении некоторых стран Европы не предвидится.

Страны Евросоюза свели к минимуму оформление многократных виз для российских граждан, а несколько государств выдвигают невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов. Какие страны Шенгенской зоны все еще принимают россиян и как оформить визу, рассказали в материале «Вечерней Москвы».