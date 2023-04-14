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Москвичам рассказали о погоде в столице на Пасху

Рафаэль Залян
Евгений Жуков

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Москвичам рассказали о погоде в столице на Пасху
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице на Пасху будет теплая и солнечная погода. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал метеоролог Александр Шувалов.

По словам эксперта, днем в пятницу и субботу температура воздуха поднимется до десяти градусов тепла. В воскресенье жителям столицы стоит ожидать сухой и солнечной погоды. Столбики термометров в этот день достигнут отметки в 13 градусов выше нуля.

Таким образом, воскресный праздник будет солнечным и без осадков, уточнил собеседник «ВМ». При этом Шувалов напомнил, что в этот день атмосферное давление достигнет нормальных значений — 755 миллиметров. Однако до этого произойдет резкое понижение, которое может отразиться на метеозависимых людях.

Также Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в конце текущей недели в мегаполис придет североарктический антициклон. В ночные часы столбики термометров будут достигать нулевых значений.

Перепады атмосферного давления могут негативно отражаться на самочувствии некоторых людей. Врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «ВМ» рассказала, какие серьезные проблемы со здоровьем могут произойти на фоне атмосферных скачков. По словам специалиста, метеозависимые люди должны заранее быть в курсе подобных явлений, чтобы подготовиться к ним заблаговременно.

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