Десятилетний ребенок ударил мальчика ножом на детской площадке в Новосибирской области
В городе Бердске Новосибирской области десятилетний ребенок ударил ножом в живот мальчика на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Инцидент произошел в четверг, 13 апреля, на игровой площадке десятилетний мальчик напал с ножом на 12-летнего ребенка и ударил в живот. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.
— Следователи города Бердска начали проверку по сообщению о получении ножевого ранения несовершеннолетним. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.
Другое нападение произошло в мужском туалете московской школы 3 марта. Ученица старших классов напала с ножом на 13-летнего мальчика. Ребенок получил удар между лопаток, его госпитализировали.