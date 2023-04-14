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Приметы и советы

Десятилетний ребенок ударил мальчика ножом на детской площадке в Новосибирской области

Лейла Алиева
Происшествия
Десятилетний ребенок ударил мальчика ножом на детской площадке в Новосибирской области
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В городе Бердске Новосибирской области десятилетний ребенок ударил ножом в живот мальчика на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Инцидент произошел в четверг, 13 апреля, на игровой площадке десятилетний мальчик напал с ножом на 12-летнего ребенка и ударил в живот. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

— Следователи города Бердска начали проверку по сообщению о получении ножевого ранения несовершеннолетним. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Другое нападение произошло в мужском туалете московской школы 3 марта. Ученица старших классов напала с ножом на 13-летнего мальчика. Ребенок получил удар между лопаток, его госпитализировали.

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