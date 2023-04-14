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Приметы и советы

Диетолог Королева предупредила о вреде поздних завтраков для фигуры

Лейла Алиева

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Еда
Общество
Диетолог Королева предупредила о вреде поздних завтраков для фигуры
Фото: Pixabay

Поздние завтраки могут привести к появлению лишнего веса, это связано с особенностями метаболизма человека. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королева.

— Если отсрочить завтрак, то снизится скорость обмена веществ. Если человек ничего не съел утром, то его организм начнет экономить энергию, скорость метаболизма весь день будет низкой, — пояснила она.

В свою очередь медленный метаболизм может спровоцировать увеличение массы тела. Поэтому диетолог рекомендует завтракать в первый час после пробуждения, так как это настроит метаболизм на весь день, передает РИА Новости.

Организм нуждается в энергии по утрам, поэтому рекомендуется всегда завтракать сытно и полезно. Каким должен быть первый прием пищи, рассказала диетолог Евгения Пегова. Эксперт пояснила, что неправильный завтрак ведет к перееданию в течение дня. Сладкие завтраки ведут к повышенным холестерину и глюкозе в крови.

Люди, которые хотят к лету сбросить вес, часто считают, что для этого достаточно убрать сладкое и мучное из рациона. Однако существуют и другие продукты, которые добавляют лишние калории, препятствуя обретению фигуры мечты. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

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