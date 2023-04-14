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Приметы и советы

Врач Евстигнеева рассказала, как выйти из поста без последствий для здоровья

Никита Худяков

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Еда
Общество
Врач Евстигнеева рассказала, как выйти из поста без последствий для здоровья
Фото: shutterstock

Возвращаться к привычному рациону после соблюдения поста нужно поэтапно, начиная с нежирных продуктов и легкоусвояемого белка. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева.

— За время поста наши ферментные системы, в частности поджелудочной железы и кишечника, отвыкли от белково-жировой нагрузки. Поэтому резко возвращаться к привычному рациону питания опасно, — сказала она.

По словам диетолога, обильное застолье на Пасху может развить или обострить заболевания ЖКТ. Врач отметила, что самым сложным продуктом для переваривания в праздник является творожная пасха, так как она сделана из сливок, сметаны, жирного творога и орехов.

Евстигнеева добавила, что выходить из поста необходимо с легкоусвояемых белков. Это может быть курица, нежирная рыба, индейка или морепродукты. Кроме того, термообработка продуктов должна быть щадящей: варка, запекание, приготовление на пару, тушение. Диетолог порекомендовала не готовить для праздничного стола тяжелые салаты с майонезом, передает «Москва 24».

Вся страна начала подготовку к Пасхе, которую в этом году отметят 16 апреля. «Вечерняя Москва» узнала, какие продукты для праздника стоит купить заранее и как сэкономить.

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