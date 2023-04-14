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Москва выставила на торги пункт проката в Парке Горького

Лейла Алиева
Город
Москва выставила на торги пункт проката в Парке Горького
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Москва, Андреевская набережная Карта всех событий

Столица выставила на аукцион право на открытие пункта проката в нестационарном торговом объекте на Андреевской набережной. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

— На открытый аукцион выставлен павильон площадью 44,7 квадратного метра на Андреевской набережной в Парке Горького. С победителем будет подписан договор на осуществление торговой деятельности на пять лет, — рассказал он.

В павильоне откроют пункт проката спортивного и туристического инвентаря, а также оборудования. Помимо этого, здесь можно будет отремонтировать велосипеды, роликовые коньки и скейтборды. Заявки на участие в торгах принимаются до 21 апреля, аукцион пройдет 26 апреля в онлайн-формате, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также город выставил на аукцион право продажи мороженого в четырех мобильных тележках с навесами в ТиНАО. Две тележки появятся в поселении Московском в разных частях парковой зоны «Филатов луг», еще одна — в поселении Внуковском у входа в парк «Рассказовка».

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