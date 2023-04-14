Врач Александрова рассказала, что делать при укусе клеща

Фото: shutterstock

В начале сезона клещей особенно велик риск укуса опасным насекомым и развития тяжелых заболеваний. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщила врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова.

— Энцефалит, который может развиться после укуса клеща, поражает нервную систему и в ряде случаев очень опасен, — сказала она.

Признаками могут оказаться озноб, головная боль, резкое повышение температуры до 39 градусов, расстройство пищеварения и боль в мышцах. Врач отметила, что симптомы могут напоминать ОРВИ, грипп и даже ротавирус, поэтому необходимо своевременно диагностировать заболевание. По ее словам, невозможно визуально определить опасность клеща, поэтому при его обнаружении нужно срочно обратиться в ближайший травмпункт.

Александрова порекомендовала для защиты от клещей заблаговременно сделать прививку и правильно одеваться, передает агентство «Прайм».

Ранней весной в столичном регионе начинается период активности клещей. Как защититься от клещей, что делать при укусе и куда обращаться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.