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Приметы и советы

Врач Александрова рассказала, что делать при укусе клеща

Никита Худяков
Общество
Врач Александрова рассказала, что делать при укусе клеща
Фото: shutterstock

В начале сезона клещей особенно велик риск укуса опасным насекомым и развития тяжелых заболеваний. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщила врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова.

— Энцефалит, который может развиться после укуса клеща, поражает нервную систему и в ряде случаев очень опасен, — сказала она.

Признаками могут оказаться озноб, головная боль, резкое повышение температуры до 39 градусов, расстройство пищеварения и боль в мышцах. Врач отметила, что симптомы могут напоминать ОРВИ, грипп и даже ротавирус, поэтому необходимо своевременно диагностировать заболевание. По ее словам, невозможно визуально определить опасность клеща, поэтому при его обнаружении нужно срочно обратиться в ближайший травмпункт.

Александрова порекомендовала для защиты от клещей заблаговременно сделать прививку и правильно одеваться, передает агентство «Прайм».

Ранней весной в столичном регионе начинается период активности клещей. Как защититься от клещей, что делать при укусе и куда обращаться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.

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